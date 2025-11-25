أي عمل يقدمه هو منهج.. محمد صبحي: الضحك في حد ذاته رسالة فنية

أجاب الفنان محمد صبحي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:" هل مسرحك مسرح مباشر؟ والبعض يرى أن هذه النوعية من المسارح انتهى زمنها، وأعني المسرح الذي يتحدث عن القيم والمبادئ والوطن؟.



فقال: الناس اتغيرت شوية، وبعض الناس باظوا شوية بسبب التيك توك وغيره. مثلاً: لما أعمل مسلسل عن التربية وكيف تنضبط أخلاق الأسرة، هل المفروض أعمل رموز علشان أبقى عبقري؟ لا، لازم أكون مباشر.



وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: المباشرة تكون بحسب الرسالة. لما عملت ماما أمريكا مكنتش مباشرة إلا في آخر جزء منها، عندما وجهت رسالة لأكبر دولة في العالم تحط من قدر الإنسان، كان لازم أبقى مباشر. ما فيش ممثل قال أسماء مائة وثلاث وتسعين دولة في العالم في رسالة مدتها دقيقة ونصف إلا محمد صبحي.



وسألته الحديدي: هل لازم مسرح محمد صبحي يبقى فيه رسالة؟ البعض يقول إن المسرح للتسلية.؟ فيرد قائلاً: أه، حتى الضحك في حد ذاته رسالة. مثلاً الفنان العظيم سمير غانم كان بيطلع يقول: أنا مش بتاع رسائل، أنا بطلع المسرح أضحك الناس. وكنت بحبه علشان كده، وهذا في حد ذاته رسالة. وكان بيقول لي: أنت أستاذ في الرسائل، لكن أنا كسمير غانم مش بتاع رسائل، أنا بضحك.



وأردف: رسائل المسرح أو الدراما أو أي عمل أقدمه ليست مدرسة، لكنها منهج بالنسبة لي. وأول جملة وأنا بكتب عمل في الورقة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عاوز أقول إيه؟ .



واصل : " أنا بقدم رسائل بس ممكن أجلها إن كان ذلك ضد مصلحة ببلدي في بعض المواقف لاني بداخلي رقابة شخصية ألعلن ,اقوى من رقابة الدولة.



