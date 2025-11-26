قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تحتفل بمعرض صور أعمالها و45 سنة فن فى مهرجان شرم الشيخ | صور

الهام شاهين
الهام شاهين
علا محمد

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بمعرض صور أعمالها فى الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب والتى تحمل اسمها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صور لها مع أفيشات أعمالها المعروضة فى مهرجان شرم الشيخ، بعد" 45 سنة فن " إذ كرمها المهرجان عن مشوارها ، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك؛ معلقة: "افتتاح معرض لصور وأفيشات أعمالى وملابس الشخصيات بحضور سيادة محافظ شرم الشيخ والنجمات الجميلات يسرا وصابرين وسهير المرشدى.. والإعلامية الكبيرة هالة سرحان ود. مازن الغرباوى رئيس المهرجان".


وأضافت: "كل كلمات الشكر لا تكفى.. شكرا لهم جميعا.. وكل الشكر للمجهود العظيم الذى بذله د. مازن.. ود. إنجى البستاوى مديرة المهرجان.. وكل فريق العمل معهم، والشكر لمخرج الفيلم الرائع إلهام اسم على مسمى.. والشكر أيضًا للكاتب جمال عبد الناصر مؤلف الكتاب عن حياتى.. أشكركم وبحبكم من كل قلبي".

والجدير بالذكر أن فعاليات حفل افتتاح المهرجان كان قد ضم عرض فيلم قصير يوجه أصدقاء إلهام شاهين كلمة لها، إذ تحدث كلًا منهم عن علاقته بها وإسهاماتها فى السينما والمسرح على مر عدة سنوات.وبعد عرض الفيلم فى الافتتاح الذى تحدث فيه هانى رمزى، رانيا فريد شوقى، أحمد عبدالعزيز، مفيد عاشور، هالة سرحان، مازن الغرباوى، وغيرهم من أصدقاء الفنانة.

الفنانة إلهام شاهين الدورة العاشرة مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب مهرجان شرم الشيخ إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

السيسي

السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

صورة أرشيفية

مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد