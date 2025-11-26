إلهام شاهين تحتفل بمعرض صور أعمالها و45 سنة فن فى مهرجان شرم الشيخ | صور

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بمعرض صور أعمالها فى الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب والتى تحمل اسمها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صور لها مع أفيشات أعمالها المعروضة فى مهرجان شرم الشيخ، بعد" 45 سنة فن " إذ كرمها المهرجان عن مشوارها ، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك؛ معلقة: "افتتاح معرض لصور وأفيشات أعمالى وملابس الشخصيات بحضور سيادة محافظ شرم الشيخ والنجمات الجميلات يسرا وصابرين وسهير المرشدى.. والإعلامية الكبيرة هالة سرحان ود. مازن الغرباوى رئيس المهرجان".



وأضافت: "كل كلمات الشكر لا تكفى.. شكرا لهم جميعا.. وكل الشكر للمجهود العظيم الذى بذله د. مازن.. ود. إنجى البستاوى مديرة المهرجان.. وكل فريق العمل معهم، والشكر لمخرج الفيلم الرائع إلهام اسم على مسمى.. والشكر أيضًا للكاتب جمال عبد الناصر مؤلف الكتاب عن حياتى.. أشكركم وبحبكم من كل قلبي".

والجدير بالذكر أن فعاليات حفل افتتاح المهرجان كان قد ضم عرض فيلم قصير يوجه أصدقاء إلهام شاهين كلمة لها، إذ تحدث كلًا منهم عن علاقته بها وإسهاماتها فى السينما والمسرح على مر عدة سنوات.وبعد عرض الفيلم فى الافتتاح الذى تحدث فيه هانى رمزى، رانيا فريد شوقى، أحمد عبدالعزيز، مفيد عاشور، هالة سرحان، مازن الغرباوى، وغيرهم من أصدقاء الفنانة.