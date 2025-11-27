عمر رياض يشارك الجمهور بوستر مسلسله 2 قهوة

نشر الفنان الشاب عمر رياض منذ قليل تفاصيل شخصيته بفيديو تشويقي علي صفحته الخاصه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح دوره في مسلسل 2 قهوة

معلقا عليه عمر صاحب صاحبه

ومعندوش استعداد ينجح على حساب اللي حواليه، لكنه برضه مش هيتنازل عن حلمه.

وأضاف عمر رياض البوستر الخاص به لمسلسله الجديد ٢ قهوه علي موقع تداول الصور "انستغرام " والذي حاز علي اعجاب الكثير وتفاعل الجمهور معه بشكل حماسي ودعم كبير له من جانب أسرته الفنية.



وفي هذا السياق، كشفت «Watch it»، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تفاصيل شخصية عمر رياض في «2 قهوة»، قائلة: «عمر صاحب صاحبه، ومعندوش استعداد ينجح على حساب اللي حواليه، لكنه برضه مش هيتنازل عن حلمه، مسلسل 2 قهوة يعرض ابتداءً من الجمعة 28 نوفمبر على watch it».

قصة مسلسل «2 قهوة»

ويدور مسلسل «2 قهوة» في إطار درامي مليئ بالإثارة والتشويق، حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم فى آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالى واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع فى حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللى تمتلك كافيه راقى فى منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما.

ومع أحداث المسلسل وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد فى الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهى راغبة فى العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل «2 قهوة»

ويشارك في بطولة مسلسل «2 قهوة» نخبة من أبرز النجوم أبرزهم،عمر رياض، أحمد فهمي مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.