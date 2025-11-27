مجدي مرشد: المرحلة الثانية لانتخابات النواب نموذجً والداخلية تصدت بحزم للتجاوزات

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ، أن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعكس الحرص الكامل على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن الضمانات التي وفّرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير.

وقال “مرشد” إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهم في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة وهادئة داخل اللجان، مع تطبيق الإجراءات المنظمة للتصويت بمنتهى الدقة، بما يقطع الطريق على أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي تجاوزات فردية، وأثبتت أن تطبيق القانون فوق الجميع هو الأساس الذي تُبنى عليه المنافسة الديمقراطية، مؤكدًا أن التدخلات السريعة من جانب أجهزة الدولة ساهمت في الحفاظ على انضباط العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

واختتم الدكتور مجدي مرشد تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة المواطنين بكثافة هي الضمانة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، داعيًا الناخبين إلى مواصلة الإقبال والتعبير عن إرادتهم بحرية كاملة.