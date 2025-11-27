قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟
المحافظة على الوضوء.. ثواب كبير يغفل عنه كثيرون
حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة
لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
مجدي مرشد: المرحلة الثانية لانتخابات النواب نموذجً والداخلية تصدت بحزم للتجاوزات

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
حسن رضوان

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ، أن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يعكس  الحرص الكامل على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن الضمانات التي وفّرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير.

وقال “مرشد” إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهم في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة وهادئة داخل اللجان، مع تطبيق الإجراءات المنظمة للتصويت بمنتهى الدقة، بما يقطع الطريق على أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي تجاوزات فردية، وأثبتت أن تطبيق القانون فوق الجميع هو الأساس الذي تُبنى عليه المنافسة الديمقراطية، مؤكدًا أن التدخلات السريعة من جانب أجهزة الدولة ساهمت في الحفاظ على انضباط العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

واختتم الدكتور مجدي مرشد تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة المواطنين بكثافة هي الضمانة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، داعيًا الناخبين إلى مواصلة الإقبال والتعبير عن إرادتهم بحرية كاملة.

انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية مجدي مرشد

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

صورة أرشيفية

مصر تستعيد 17 قطعة فرعونية نادرة من أستراليا.. نجاح دبلوماسي وفصل جديد في حماية التراث المصري

الغرف التجارية المصرية

خبير اقتصادي: الشراكة المصرية الجزائرية فرصة ذهبية لتعزيز التبادل التجاري

وكيل وزارة الصحة ببني سويف والاعلاميين

وكيل صحة بني سويف: إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي والانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

