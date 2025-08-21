قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. جولات ميدانيةوتركيب محول.. وإنزال لباخرة سياحية وعمليات بمستشفى العظام

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 20/8/2025 احداث متنوعة. 

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن يتم بدء أعمال التشجير الأسبوع القادم بالحارة اليسرى التى تم الإنتهاء من التوسعة والرصف لها ضمن حملة شاملة للتشجير بمدينة أسوان تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية. 

https://www.elbalad.news/6672009

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية والرئيسية بالمناطق السكنية بنطاق أحياء المدينة ، ومن بينها منطقة المسلة والإشارة وشوارع شرق البندر وكسر الحجر ومطلع المحمودية والسيل والصداقة الجديدة ، وغيرها من الشوارع الجانبية.

https://www.elbalad.news/6672013

جهود محافظة اسوان 

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنجاح فرق الصيانة الفنية من المهندسين والعاملين بشركة مصر العليا لنقل الكهرباء والتوزيع خلال أقل من أسبوع، فى إحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية التى تعرضت السبت الماضى، لحريق محدود بمحطة محولات الحصايا التابعة لمركز ومدينة إدفو بطاقة إجمالية ٢٢٥ ميجا . فولت . أمبير نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس .

ووجه المحافظ شكره للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة على متابعته وتوجيهاته الفورية بتوفير المحول الجديد بطاقة ٧٥ ميجا . فولت . أمبير من أحد مخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة المنيا، ونقله وتركيبه بمحطة محولات الحصايا بإدفو .

https://www.elbalad.news/6672027

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألف و 980 طن بزيادة وصلت إلى 98 ألف و 616 طن عن الموسم الماضى 2024 ، والذى شهد توريد 455 ألف و 364 طن .

https://www.elbalad.news/6672064

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لقاؤه الدورى بالمواطنين وذلك بحضور مديرى الجهات التنفيذية ومسئولى المديريات الخدمية وغيرها من الجهات المعنية ، مؤكداً أن هذه اللقاءات الدورية تعكس إلتزام الجهاز التنفيذي بالتفاعل المباشر مع المواطنين والإستماع لمشكلاتهم من مصدرها الحقيقي مما يعزز من ثقة المواطن فى الأداء الحكومى ، ويساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة بجميع القطاعات .

https://www.elbalad.news/6672123

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بالمشاركة فى فعاليات إنزال أحد البواخر السياحية إلى مسطح مياه بحيرة ناصر بعد إتمام أعمال التجديد والصيانة والإصلاح اللازمة على الجفاف ، وذلك بمقر الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس بميناء السد العالى غرب .

https://www.elbalad.news/6672218

تفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مستشفى العظام الجامعي الجديد، للوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحه قريبا، كما رافقه الدكتور أشرف أحمد معبد، مدير مستشفى الجراحة بمستشفيات الجامعة.

https://www.elbalad.news/6672237

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات إستراتيجية فى مجال التنمية الإقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومحافظات أسوان والفيوم وبنى سويف والأقصر وذلك بهدف تعزيز الإقتصاد المحلى والتنمية الإجتماعية المستدامة. 

https://www.elbalad.news/6672498

