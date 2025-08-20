أسوان.. استمرار مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات..وبدء حملة للتشجير

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن يتم بدء أعمال التشجير الأسبوع القادم بالحارة اليسرى التى تم الإنتهاء من التوسعة والرصف لها ضمن حملة شاملة للتشجير بمدينة أسوان تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية ، مع القيام بتركيب مصادر الرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ، فضلاً عن التنسيق مع مؤسسة أم حبيبة لتوفير وتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار التى تشهد أكبر تواجد للمواطنين بها ، على أن يتم أيضاً تركيب المطبات الصناعية وفقاً لمسافات محددة لتحقيق التهدئة للسيارات للحفاظ على السلامة العامة للمترددين على هذا الطريق الحيوى .

تطوير وتجميل

ووجه المحافظ، فيما يتعلق بالحارة اليمنى التى تم بدء العمل فى تنفيذ التوسعة بها يراعى فيها بعض الإجراءات المتمثلة فى سرعة إزالة أى تعديات أو مخالفات أو تجاوزات لخط التنظيم من السلالم أو غيرها للمحلات أو الأنشطة المختلفة بطول الطريق ، وخاصة أنه تم إخطار أصحابها بأنه فى حالة عدم إلتزامهم بذلك سيتم التنفيذ بعد أسبوع .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن مشروع التطوير والتجميل بطريق السادات يرتكز على إستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية تمتاز بقدرة التحمل والحفاظ على المرافق ، ويتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت .

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف الجهود ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات لتصبح زهرة الجنوب فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية العريقة .