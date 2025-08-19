محافظ أسوان يفاجئ مركز طب أسرة صحة أول لتوفير أصناف العلاج المختلفة بصيدلية المركز

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان بزيارة ميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للموطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وخاصة أن المركز يقدم خدماته لنحو 112 ألف مواطن بمناطق وسط المدينة والشيخ هارون .

وقد حرص المحافظ على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين سواء المتعلقة بتحديث البيانات أو بعدم صرف العلاج كاملاً من المركز .

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء ومشقة التنقل على المنتفعين المترددين على مركز طب أسرة صحة أول ، وخاصة توفير أصناف العلاج المختلفة بصيدلية المركز ، مع إستكمال أعمال رفع الكفاءة للمركز من خلال الإدارة الهندسية بالرعاية الصحية ، كما تم بالتوازى توفير أطقم طبية لمناظرة الحالات المترددة على المركز وإجراء الكشف عليها لتحديد نوعية العلاج الذى يقدم لهم .

طب أسرة

فى زيارة مفاجئة للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمنظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة كشفت عن وجود تزاحم كبير أثناء تقديم الخدمة العلاجية للمرضى على المستشفى مما يؤدى إلى طول الإنتظار لتلقى الخدمة ، وهو ما إنعكس عن عدم الرضا لدى المنتفع للحصول على المستوى المطلوب من الخدمة .

وعقب إستماع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

أكد الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيتم التنسيق للإسراع بإنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى بطريق السادات لتخفيف التكدس والإقبال على مستشفى الصداقة ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأطقم الطبية لتوفير الخدمة المتكاملة للحالات المرضية العديدة المترددة على هذه المستشفى ، والتى تشهد إقبال كبير من أهالى المحافظة لما تمتلكه من مستلزمات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تم توفيرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .