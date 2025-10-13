بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالحجارة في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارته حال توقفها بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 23 أغسطس الماضى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول سائق، وطرف ثان شخصين "جميعهم مقيمين بحلوان بالقاهرة" لخلاف حول أولوية المرور أمام العقار محل سكن الطرف الأول تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهم البعض وقام الطرف الثانى بإلقاء حجارة على منزل وسيارة الأول وإحداث تلفيات بها.. تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.