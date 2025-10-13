قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
شقيق الصحفي صالح.. إعلام فلسطيني: سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال
ترامب: أشكر ويتكوف على جهوده في إعادة المحتجزين من غزة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
وزير الإسكان من أسيوط: نعمل على رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات لخدمة المواطنين في كل القرى
اقتصاد

وزير الإسكان من أسيوط: نعمل على رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات لخدمة المواطنين في كل القرى

آية الجارحي

خلال زيارته اليوم لمحافظة أسيوط، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك خلال اجتماعٍ موسع بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه وصرف صحي أسيوط.

وفي مستهل الاجتماع، اطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ أسيوط، على أبرز مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط خلال العام المالي 2025/2026، في مجالات الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتعاون الدولي، وتستهدف تلك المشروعات رفع كفاءة المحطات القائمة، وتجديد الشبكات، وتحسين الضغوط داخل المناطق السكنية، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، على موقف عددٍ من المشروعات الاستراتيجية من خلال الشركة في المحافظة، منها: مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة صرف صحي ورفع كفاءة السيب النهائى لمحطة صرف صحى عرب المدابغ 1, 2 بتكلفة تقديرية مليار جنيه، ومشروع مد وتدعيم شبكات مياه بطول 4.8 كم لخدمة مناطق التوسعات العمرانية، وتُسهم هذه المشروعات في تحسين الخدمة بمراكز أسيوط وديروط وساحل سليم، ضمن خطة متكاملة لتطوير مرافق البنية التحتية بالمحافظة.

وبالنسبة لمشروعات الشركة بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة": بلغت استثمارات المرحلة الأولى من خلال مشروعات بمحافظة أسيوط نحو 2.8 مليار جنيه، شملت: (مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - توسعات وإنشاء محطات مياه جديدة - إنشاء وحدات حديد ومنجنيز ومرشحات)، وذلك لخدمة عدة قرى بمراكز (أبوتيج – أبنوب – الفتح – ديروط – ساحل سليم – صدفا – منفلوط) ضمن جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمشروعات التعاون الدولي التي تتولى الشركة تنفيذها بأسيوط يجرى تنفيذ مشروعات القرض الألماني بالمحافظة بإجمالي تكلفة تقديرية مليار جنيه، وتشمل: إعادة تأهيل محطة رفع صرف صحي البركة ورفع كفاءة محطة الرفع الرئيسية بمدينة أسيوط، كما تم إنشاء خط طرد مزدوج قطر 1200 مم بطول 7 كم، وإحلال وتجديد شبكات الانحدار الخاصة بمحطة البركة، وتسهم هذه المشروعات في تحسين كفاءة الصرف الصحي بالمدينة وتقليل الانبعاثات وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد طفرة حقيقية على مستوى الجمهورية، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، منوهًا إلى جهود وزراة الإسكان والجهات التابعة لها في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.

ووجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بالمتابعة الدورية لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وتوفير سيارات متنقلة لخدمة المواطنين، بجانب مراكز خدمات العملاء الموجودة لشركة مياه أسيوط.

من جانبه، ثمن محافظ أسيوط الجهود المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاع حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً العمل على تسيير الأعمال بوتيرة جيدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتوفير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، استمرار التعاون الكامل بين المحافظة وكافة الجهات المنفذة لتذليل أية عقبات ومتابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا لضمان دخولها الخدمة في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات آمنة ومستدامة.

ثم اطَّلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط على مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي تمثلت في تنفيذ 16 محطة مياه شرب بطاقة إجمالية 337 ألف م3/يوم وخزان مياه، و6 محطات معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية 276 ألف م3/يوم، و 23 مشروع صرف صحى "محطات رفع وخطوط انحدار وشبكات قرى ريفية".

كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، على المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة لخدمة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى) بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي المشروعات 126 مشروع صرف صحي "شبكات وخطوط وروافع"، و 9 محطات معالجة بطاقة إجمالية 221 ألف م3/يوم، بجانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي للهيئة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) المرحلة الثانية بمركزي أسيوط والقوصية بمحافظة أسيوط، والتي تشمل شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع صرف صحي.

ثم استعرض وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي الحالي، والتي تشمل محطة مياه شرب أبنوب والفتح بإجمالى طاقة إنتاجية (68) ألف م3/يوم، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط، بجانب 22 مشروع صرف صحي لخدمة مناطق ريفية.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، موقف الورش والمعدات الخاصة بحالات الطورايء واستعدادات فصل الشتاء ومواجهة السيول بالمحافظة.

جاء ذلك، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، ونواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، والشركات المنفذة.

