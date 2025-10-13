قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
برلمان

نائب: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لصناعة السلام في المنطقة

النائب أحمد الفار
النائب أحمد الفار
عبد الرحمن سرحان

شدد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قمة شرم الشيخ للسلام التي تعقد في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور ٣١ دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد الفار، في تصريحات صحفية، أن انعقاد القمة على أرض مصر يعكس قوة الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبرهن على المكانة الرفيعة التي تحظى بها القاهرة كركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة، موضحًا أن تحركات الرئيس الدبلوماسية المتوازنة ومبادراته الإنسانية والدولية نجحت في إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإعادة الأمل في استقرار المنطقة.

واختتم النائب أحمد الفار بيانه مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار عملية السلام، وتجسد قدرة مصر الدائمة على صناعة السلام والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط عبر الحوار والمسؤولية المشتركة.

