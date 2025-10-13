نائب: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لصناعة السلام في المنطقة

شدد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قمة شرم الشيخ للسلام التي تعقد في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور ٣١ دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد الفار، في تصريحات صحفية، أن انعقاد القمة على أرض مصر يعكس قوة الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبرهن على المكانة الرفيعة التي تحظى بها القاهرة كركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة، موضحًا أن تحركات الرئيس الدبلوماسية المتوازنة ومبادراته الإنسانية والدولية نجحت في إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإعادة الأمل في استقرار المنطقة.

واختتم النائب أحمد الفار بيانه مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار عملية السلام، وتجسد قدرة مصر الدائمة على صناعة السلام والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط عبر الحوار والمسؤولية المشتركة.