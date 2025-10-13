بعد الإخطار بالحضور.. ضياء رشوان يكشف سرّ غياب نتنياهو عن قمة السلام

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما أحرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لإسرائيل، عندما قال له بشكل مباشر: "خد كلم الرئيس السيسي"، في إشارة إلى الدور المصري المحوري في أي ترتيبات سياسية مقبلة بالمنطقة.

حضور السلطة الفلسطينية

وأضاف "رشوان" خلال حوار ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “MBC مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الحرب العسكرية لن تنتهي دون حضور الرموز الكبرى، موضحًا أن نتنياهو لا يرغب في المشاركة بجانب ترامب خلال قمة شرم الشيخ المرتقبة، خاصة في حال حضور السلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس استمرار التوتر السياسي بين الأطراف رغم مظاهر الود العلني.

واختتم رشوان حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل الرقم الأصعب في معادلة السلام، وأن ما سيجري في شرم الشيخ سيكشف الوجه الحقيقي للمشهد السياسي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه؛ قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما جرى في إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس حالة من الود والتقارب الكبير بين الجانبين، مؤكدًا أن "اللي اتعمل في إسرائيل بيقول إننا أصحاب وبنحب بعض"، مشيرًا إلى أن زيارة شرم الشيخ المنتظرة تمثل "الوجه الآخر من العملة"، متسائلًا: "يا ترى هيبيع لنا إيه المرة دي؟".