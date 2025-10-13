حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في اخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية غدا

تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من من 1.25 إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهـا 28 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 29 20

نخل 28 12

كاترين 25 11

الطور 28 19

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 26 19

مطروح 26 20

السلوم 27 20

سيوة 28 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 17

أسيوط 29 17

سوهاج 32 19

قنا 35 20

الأقصر 36 20

أسوان 38 21

الوادي الجديد 33 20

أبو سمبل 35 19

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 37 29

المدينة 38 26

الرياض 35 21

المنامة 32 28

أبو ظبي 36 27

الدوحة 35 26

الكويت 37 22

دمشق 28 09

بيروت 26 21

عمان 25 13

القدس 23 14

غزة 26 21

بغداد 31 20

مسقط 31 26

صنعاء 23 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 21

تونس 30 20

الجزائر 26 19

الرباط 25 16

نواكشوط 35 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 18 04

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 30 18

نيودلهي 32 21

جاكرتا 35 24

بكين 22 12

كوالالمبور 34 24

طوكيو 23 17

أثينا 23 12

روما 24 13

باريس 17 11

مدريد 24 13

برلين 13 08

لندن 18 12

مونتريال 15 10

موسكو 06 03

نيويورك 18 13

واشنطن 20 14

أديس أبابا 22 12