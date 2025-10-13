حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في اخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية غدا

تسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من من 1.25 إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس ارشيفيه

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهـا 28 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 29 20

نخل 28 12

كاترين 25 11

الطور 28 19

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 26 19

حالة الطقس بالاسماعيلية

مطروح 26 20

السلوم 27 20

سيوة 28 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 17

أسيوط 29 17

سوهاج 32 19

قنا 35 20

الأقصر 36 20

أسوان 38 21

الوادي الجديد 33 20

أبو سمبل 35 19

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 37 29

المدينة 38 26

الرياض 35 21

المنامة 32 28

أبو ظبي 36 27

الدوحة 35 26

الكويت 37 22

دمشق 28 09

بيروت 26 21

عمان 25 13

القدس 23 14

غزة 26 21

بغداد 31 20

مسقط 31 26

صنعاء 23 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 21

تونس 30 20

الجزائر 26 19

الرباط 25 16

نواكشوط 35 24

حالة الطقس

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 18 04

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 30 18

نيودلهي 32 21

جاكرتا 35 24

بكين 22 12

كوالالمبور 34 24

طوكيو 23 17

أثينا 23 12

روما 24 13

باريس 17 11

مدريد 24 13

برلين 13 08

لندن 18 12

مونتريال 15 10

موسكو 06 03

نيويورك 18 13

واشنطن 20 14

أديس أبابا 22 12

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجات الحرارة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بجنوب بورسعيد ..صور

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بجنوب بورسعيد ..صور

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقـ.اتل شاب طعنًا بالمطواة

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقـ.اتل شاب طعنًا بالمطواة

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين.. صور

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

