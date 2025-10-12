حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 30 18

بنهــــا 29 19

دمنهور 28 20

وادى النطرون 29 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 19

دمياط 28 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 28 19

رفح 27 18



رأس سدر 30 21

نخل 26 12

كاترين 25 10

الطور 28 20

طابا 26 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 25 19

السلوم 27 17

سيوة 27 15

رأس غارب 32 24

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 18

أسيوط 29 17

سوهاج 31 19

قنا 33 20

الأقصر 34 20

أسوان 34 21

الوادى الجديد 31 20

أبوسمبل 33 21





درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 36 26

المدينة 37 26

الرياض 35 23

المنامة 33 27

أبوظبى 37 28

الدوحة 34 27

الكويت 36 23

دمشق 25 10

بيروت 26 21

عمان 24 13

القدس 23 14

غزة 27 21

بغداد 32 18

مسقط 31 27

صنعاء 23 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 29 19

الجزائر 28 19

الرباط 25 15

نواكشوط 36 24





درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 17 06

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 30 17

نيودلهى 31 19

جاكرتا 32 24

بكين 22 10

كوالالمبور 34 25

طوكيو 25 19

أثينا 22 12

روما 25 12

باريس 18 11

مدريد 23 13

برلين 15 06

لندن 18 13

مونتريال 14 10

موسكو 05 03

نيويورك 15 13

واشنطن 18 13

أديس أبابا 22 11

