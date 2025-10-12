قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح شمالية غربية.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس



درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 29 19
العاصمة الادارية 30 18
6 اكتوبر 30 18
بنهــــا 29 19
دمنهور 28 20
وادى النطرون 29 20
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 28 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 27 19
طنطا 27 19
دمياط 28 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 28 19
رفح 27 18

حالة الطقس بالاسماعيلية


رأس سدر 30 21
نخل 26 12
كاترين 25 10
الطور 28 20
طابا 26 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 27 20
العلمين 27 20
مطروح 25 19
السلوم 27 17
سيوة 27 15
رأس غارب 32 24
الغردقة 31 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 24
الفيوم 28 18
بني سويف 28 18
المنيا 29 18
أسيوط 29 17
سوهاج 31 19
قنا 33 20
الأقصر 34 20
أسوان 34 21
الوادى الجديد 31 20
أبوسمبل 33 21

الطقس ارشيفيه



درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى
مكة 36 26
المدينة 37 26
الرياض 35 23
المنامة 33 27
أبوظبى 37 28
الدوحة 34 27
الكويت 36 23
دمشق 25 10
بيروت 26 21
عمان 24 13
القدس 23 14
غزة 27 21
بغداد 32 18
مسقط 31 27
صنعاء 23 12
الخرطوم 40 28
طرابلس 27 20
تونس 29 19
الجزائر 28 19
الرباط 25 15
نواكشوط 36 24
 

الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد


درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى
أنقرة 17 06
إسطنبول 21 13
إسلام آباد 30 17
نيودلهى 31 19
جاكرتا 32 24
بكين 22 10
كوالالمبور 34 25
طوكيو 25 19
أثينا 22 12
روما 25 12
باريس 18 11
مدريد 23 13
برلين 15 06
لندن 18 13
مونتريال 14 10
موسكو 05 03
نيويورك 15 13
واشنطن 18 13
أديس أبابا 22 11
 

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية

