الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة

يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس ودرجات الحرارة تلك الفترة، خاصة مع حلول فصل الخريف، الذى يتسم بالتقلبات الجوية الحادة بين الأيام، وحتى خلال اليوم نهارا وليلا.

أجواء خريفية معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار هذا الأسبوع الأجواء خريفية فى معظم محافظات الجمهورية، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية معتدلة ومنخفضة فى قيم درجات الحرارة، وبالتالي يساعد على إنخفاضها. 

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك امتدادا لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على ظهور وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارى نهارا حول إلى أقل من المعدلات الطبيعية، والعظمي تصل من 27 إلى 28 درجة بالقاهرة الكبرى، أى معتدلة بشكل كبير، ولكنها تميل للحرارة فترة الظهيرة.

نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية

وأضافت أن الأجواء مائلة للبرودة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر فى جميع محافظات الجمهورية، والصغرى تصل بالقاهرة الكبرى من 19 إلى 20 درجة، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح فى بعض المحافظات، ما يطلف الأجواء أكثر والشعور بقيم درجات حرارة أقل، ويؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خاصة على العلمين ومطروح والبحرية وكفر الشيخ ومناطق من دمياط وبور سعيد، ويصل من 2 إلى 3 أمتار.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وذكرت أن هناك فرصا لسقوط أمطار فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون خفيفة فى مجملها، تمتد إلى فرص أقل فى المحافظات الداخلية فى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ونصحت المواطنين بالتخلي عن الملابس الصيفية خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وارتداء الملابس الخريفية، تجنبا لنزلات البرد، والقيادة بهدوء تام لقائدي المركبات على الطرق فترة الصباح الباكر نتيجة وجود الشبورة المائية، والاستمرار فى متابعة النشرات الجوية، نظرا لتغير الأحوال الجوية.

