إعلام تركي: أردوغان يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ

ذكرت قناة NTV التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيحضر قمة الدول العربية مع القوى الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ، والمزمع انعقادها على هامش إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وجلسات مناقشة إعادة إعمار غزة.

وأضافت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في القمة التي ستشهد مراسم توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى مؤتمر مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ووفقاً لمسئول في الاتحاد الأوروبي نقلاً عن وكالة رويترز، سيشارك أيضاً في القمة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في هذا المؤتمر المهم.