تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القضاء الإداري يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الاهلي لـ 19 أكتوبر

إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تاجيل نظر دعوى، على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 19 أكتوبر.

طالب الطعن الذي حملت رقم 149 لسنة 80 المقامة من خالد سليمان المحامي، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

قال الطعن، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، وأعتبر المحامي خلال مرافعته أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.

وعن نتائج التصويت الرسمية المعلنة ذكر الطعن انها أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، موضحا أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.

