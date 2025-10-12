القصة الكاملة لـ إحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة المفتي في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات مدينة نصر، إحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة المفتى، وذلك لأخذ الرأي الشرعي فى اتهامهم بإنهاء حياة شخص بسبب الثأر فى مدينة نصر.

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ، ولتنفيذ مبتغاهم الشيطاني، استعانوا خسة بصديقه - المتهم الثالث لاستدراجه تحيلاً إلى وحدة سكنية بضاحية عين شمس - نظير مبلغ مالي - حيثما مكان المتهمين الأول والثاني مترقبان وصوله لتنفيذ جريمتهم، وما أن وصل المجنى عليه رفقة المتهم الثالث حتى ناوله الأخير - غدّراً - عقاراً طبياً "مخدراً"، فخارت قواه وسقط مغشياً عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من اصطحابه عنوة إلى محل الواقعة.

وكشف أمر إحالة، أن المتهم الرابع اصطحبهم بسيارته الى مكان الواقعة، واستجلبوا سلاحاً أبيضاً ، ثم حملوه وتزودوا به، وراحوا ينفذون ما دبروا بأن أسجوه أرضاً على ظهره وأحكم الثاني والثالث قيد حركته ليمكنوا الأول من نحر عنقه، فأحدثوا به إصابته الذبحية بمقدم العنق والتي أودت بحياته، ثم لاذوا بالفرار هرباً علي النحو المبين بالتحقيقات.