لصوص يسرقون شقة ويشعلون النار فيها بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 سيدات وشخصين لقيامهم بسرقة شقة سكنية وإضرام النيران بها بمطروح.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مطروح بلاغا من تاجر، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة حقيبة بها مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية من شقته، ووجود حريق بباب الشقة، تم إخماده بمعرفة الأهالى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 سيدات وشخصان “لاثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة القسم.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستغلين طبيعة عمل إحداهن طرف الشاكى مستخدمين تروسيكل “بدون تراخيص"، وأضافوا بقيامهم بإضرام النيران بباب الشقة محل الواقعة لإخفاء آثار الجريمة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.