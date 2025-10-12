أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى فتاة على قائد سيارة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاة بالتعدى على قائد سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشادة بين طرف أول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، طرف ثان مالك محل "مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر"، عاملة بالمحل "الظاهرة بمقطع الفيديو"، تطورت لمشاجرة لخلاف بينهم حول أولوية المرور، فقامت على إثرها الأخيرة بالصعود أعلى سيارة الأول والتعدى عليه بالسب، وقيام الطرفين بإحداث تلفيات بسيارات بعضهما ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .