أمين البحوث الإسلاميَّة: الإيمان والعِلم طريقان متكاملان والدِّين لا يتعارض مع حقائق الكون والعقل
وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى فتاة على قائد سيارة بالسلام

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاة بالتعدى على قائد سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشادة بين طرف أول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، طرف ثان مالك محل "مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر"، عاملة بالمحل "الظاهرة بمقطع الفيديو"، تطورت لمشاجرة لخلاف بينهم حول أولوية المرور، فقامت على إثرها الأخيرة بالصعود أعلى سيارة الأول والتعدى عليه بالسب، وقيام الطرفين بإحداث تلفيات بسيارات بعضهما ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: العفو خلق عال يدل على إعراض المتخلق به عن شهوات النفس الدنيئة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

