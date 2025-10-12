مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أمديست مصر في مجال التدريب

وقَّع اليوم الأحد المستشار ناصر رضا عبد القادر الأمين العام لمجلس الدولة، و شاهيناز أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة أمديست مصر بروتوكول تعاون.

وذلك لإتاحة البرامج والخدمات في اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات لجميع قضاة وقاضيات مجلس الدولة، والعاملين الإداريين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وجاء ذلك تحت رعاية المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته بإبرام البروتوكول، مشيرًا إلى حرص مجلس الدولة على التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية المتخصصة في مجالات التدريب بصفة عامة، ومع مؤسسة -أمديست مصر- بصفة خاصة؛ لتقديم وإتاحة الخدمات التعليمية باللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات المهنية المتخصصة، وإيمانًا منه بأهمية التدريب لمواكبة خطة الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري الذي ينعكس إيجابًا على رسالة العدالة، وتطوير منظومة العمل القضائي داخل مجلس الدولة.

وأكد على خالص شكره وتقديره للسيدة شاهيناز أحمد، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة ومؤسسة -أمديست مصر- بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.