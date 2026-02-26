هنفطر ايه النهاردة؟.. أرز مبهر بالدجاج وكباب فراخ وكريب بالكنافة والشيكولاتة

هنفطر ايه النهاردة؟.. يعد من أكثر الأسئلة تكرارا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل أرز بالدجاج مبهر وكباب فراخ وكريب الكنافة من خلال خطوات الشيف نهال شناوي.

طريقة عمل أرز بالدجاج مبهر



المقادير

2 كوب أرز بسمتي ذهبي مغسول ومصفي

2 مكعب زبدة

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

2 حبهان حب

2 ورق لورا

عود قرفة صحيح

2 قرنفل حب

مستكة حب

ملعقة كيبرة ملح

فلفل أسود

كوب ماء مغلي

كوب مرقة

2 ملعقة كبيرة زيت

بصلة مفرومة

مكعب مرقة

طريقة عمل أرز مبهر بالدجاج

شوحي البهارات الصحيحة ومكعب المرقة في حلة بها زيت وزبدة ثم اضيفي البصل المفروم ثم الدجاج.

ضعي الأرز والماء المغلي واتركيهم حتى تمام النضج ويقدم.

طريقة عمل كباب فراخ مشوي

المقادير

500 جرام صدور دجاج قطع كبيرة

150 جرام زبادي

2 عود نعناع طازج مفروم

حبة بصل قطع كبيرة

زيت زيتون

½ ملعقة بابريكا

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة كاري

ملعقة بصل بودرة كبيرة

½ ملعقة ثوم بودرة

ملعقة بهارات مشاوي كبيرة

ملعقة بهارات دجاج كبيرة

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل كباب فراخ مشوي بالزبادي والنعناع

تبلي الفراخ بالزبادي والنعناع وجميع البهارات وشكلي منه أسياخ مع البصل وتشوى علي جريل مع زيت الزيتون، وقدميها.

طريقة عمل كريب بالكنافة والشيكولاتة

المقادير

بيضة

كوب ونصف دقيق

كوب لبن

كيس فانيليا

كيس باكينج بلودر

رشة ملح

ملعقة سكر

مكعب زبدة

للحشو:

300 جرام كنافة

100 جرام زبدة

صوص شيكولاتة غامقة

صوص شيكولاتة أبيض

معجون الفسدق



طريقة عمل الكريب بالكنافة

ضعي البيض مع الفانيليا في الكبة الكهربائية واخفقيهم جيدا ثم ضعي باقي المكونات ثم احضري طاسة الكريب وسخنيها جيدا ثم وزعي جزء من الخليط في الطاسة لتصنعي منه الكريب واقلبيه على الجهة الأخرى بعد النضج واستمرار حتى انتهاء الكمية.



في بولة اخلطي الكنافة مع الزبدة ومعجون الفسدق ثم احشى بها الكريب وزينيه بالشيكولاتة البيضاء أوالغامقة أو الفاكهة ويمكن لف الكريب بطرق عديدة مثل المثلث والاسطوانة والمربع.