قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة؟.. أرز مبهر بالدجاج وكباب فراخ وكريب بالكنافة والشيكولاتة

كريب محشي كنافة
كريب محشي كنافة
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة؟.. يعد من أكثر الأسئلة تكرارا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل أرز بالدجاج مبهر وكباب فراخ وكريب الكنافة من خلال خطوات الشيف نهال شناوي.

طريقة عمل أرز بالدجاج مبهر


المقادير
2 كوب أرز بسمتي ذهبي مغسول ومصفي

2 مكعب زبدة

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

2 حبهان حب

2 ورق لورا

عود قرفة صحيح

2 قرنفل حب

مستكة حب

ملعقة كيبرة ملح

فلفل أسود

كوب ماء مغلي

كوب مرقة

2 ملعقة كبيرة زيت

بصلة مفرومة

مكعب مرقة

طريقة عمل أرز مبهر بالدجاج
شوحي البهارات الصحيحة ومكعب المرقة في حلة بها زيت وزبدة ثم اضيفي البصل المفروم ثم الدجاج.

ضعي الأرز والماء المغلي واتركيهم حتى تمام النضج ويقدم.

طريقة عمل كباب فراخ مشوي

المقادير
500 جرام صدور دجاج قطع كبيرة

150 جرام زبادي

2 عود نعناع طازج مفروم

حبة بصل قطع كبيرة

زيت زيتون

½ ملعقة بابريكا

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة كاري

ملعقة بصل بودرة كبيرة

½ ملعقة ثوم بودرة

ملعقة بهارات مشاوي كبيرة

ملعقة بهارات دجاج كبيرة

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل كباب فراخ مشوي بالزبادي والنعناع
تبلي الفراخ بالزبادي والنعناع وجميع البهارات وشكلي منه أسياخ مع البصل وتشوى علي جريل مع زيت الزيتون، وقدميها.

شيش طاووق

طريقة عمل كريب بالكنافة والشيكولاتة 
المقادير

بيضة

كوب ونصف دقيق

كوب لبن

كيس فانيليا

كيس باكينج بلودر

رشة ملح

ملعقة سكر

مكعب زبدة

للحشو:
300 جرام كنافة
100 جرام زبدة
صوص شيكولاتة غامقة
صوص شيكولاتة أبيض
معجون الفسدق


طريقة عمل الكريب بالكنافة

 ضعي البيض مع الفانيليا في الكبة الكهربائية واخفقيهم جيدا ثم ضعي باقي المكونات ثم احضري طاسة الكريب وسخنيها جيدا ثم وزعي جزء من الخليط في الطاسة لتصنعي منه الكريب واقلبيه على الجهة الأخرى بعد النضج واستمرار حتى انتهاء الكمية.


في بولة اخلطي الكنافة مع الزبدة ومعجون الفسدق ثم احشى بها الكريب وزينيه بالشيكولاتة البيضاء أوالغامقة أو الفاكهة ويمكن لف الكريب بطرق عديدة مثل المثلث والاسطوانة والمربع.

طريقة عمل الكريب
أرز بالدجاج طريقة عمل كباب فراخ هنفطر ايه النهاردة دجاج كريب بالكنافة طريقة عمل كريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد: الاستماع للمواطنين وحل مشكلاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

للوقوف على احتياجاتهم.. محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع المواطنين

اللواء إبراهيم أبو ليمون :يوجه باستمرار أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق لتحسين جودة الحياة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.. صور

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد مكتبة المنار وأعمال تطوير ممشى أهل مصر

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد