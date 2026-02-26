قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
محافظات

مياه البحر الأحمر تواصل خطتها لاسقرار إمدادات المياه ودخول منطقة العلام منظومة الضخ المباشر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

اعلن اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر، بدء دخول منطقة العلام منظومة الضخ المباشر حيث  تم ربط عدد من عمارات المنطقة بشبكة محطة مياه الروضة  على أن يتم الانتهاء من دخول  كامل منطقة العلام منظومة الضخ المباشر بنهاية الأسبوع القادم.

و تبدأ الشركة على الفور في استكمال  المرحلة الثانية لدخول عمارات بنك التعمير والإسكان والمدينة الجامعية بمنطقة أبوعشرة نظام الضخ المباشر على مدار 24 ساعة لالغاء نظام المناوبات.

وأكد  رئيس الشركة أنه يتم  استكمال أعمال تأهيل شبكات مبارك (1) والمميز بمنطقة أبوعشرة تمهيدًا لدخولها الضخ المباشر عقب الانتهاء من المرحلة الحالية.

واضاف أنه من المقرر دخول  مناطق مبارك (5) ومبارك (8)  منظومة الضخ المباشر خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج زمني محدد  لتحسين كفاءة التشغيل.  

وكانت الشركة قد انتهت خلال الفترة السابقة من تشغيل الضخ على مدار 24 ساعة بمنطقة مبارك (14)
وتواصل أعمالها لدخول مناطق مبارك ( 11 ) و( 12 ) و( 13 ) وستار سيتي ضمن منظومة الضخ المباشر

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب بكافة المناطق و  أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكات بعدد من المناطق بجميع مدن المحافظة لتأمين وصول المياه  لأهالي البحر الأحمر.

مع استمرار اتخاذ الاجراءات الدائمة من قطاع المعامل لمراقبة  جودة المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية حتى وصولها للمواطن.

