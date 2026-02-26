مياه البحر الأحمر تواصل خطتها لاسقرار إمدادات المياه ودخول منطقة العلام منظومة الضخ المباشر

اعلن اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر، بدء دخول منطقة العلام منظومة الضخ المباشر حيث تم ربط عدد من عمارات المنطقة بشبكة محطة مياه الروضة على أن يتم الانتهاء من دخول كامل منطقة العلام منظومة الضخ المباشر بنهاية الأسبوع القادم.

و تبدأ الشركة على الفور في استكمال المرحلة الثانية لدخول عمارات بنك التعمير والإسكان والمدينة الجامعية بمنطقة أبوعشرة نظام الضخ المباشر على مدار 24 ساعة لالغاء نظام المناوبات.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم استكمال أعمال تأهيل شبكات مبارك (1) والمميز بمنطقة أبوعشرة تمهيدًا لدخولها الضخ المباشر عقب الانتهاء من المرحلة الحالية.

واضاف أنه من المقرر دخول مناطق مبارك (5) ومبارك (8) منظومة الضخ المباشر خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج زمني محدد لتحسين كفاءة التشغيل.

وكانت الشركة قد انتهت خلال الفترة السابقة من تشغيل الضخ على مدار 24 ساعة بمنطقة مبارك (14)

وتواصل أعمالها لدخول مناطق مبارك ( 11 ) و( 12 ) و( 13 ) وستار سيتي ضمن منظومة الضخ المباشر

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب بكافة المناطق و أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكات بعدد من المناطق بجميع مدن المحافظة لتأمين وصول المياه لأهالي البحر الأحمر.

مع استمرار اتخاذ الاجراءات الدائمة من قطاع المعامل لمراقبة جودة المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية حتى وصولها للمواطن.