بطل أذهل العالم| «ولاء حافظ».. قبطان هزم الشلل .. تصدر موسوعة جينيس وعينه الرئيس السيسي عضوا بمجلس الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 بالقائمة التي تضم المعنيين في مجلس الشيوخ.

نصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على تعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، كان من بينهم القبطان ولاء حافظ.



ولد القبطان ولاء حافظ وسط بيئة عسكرية، ونشأ على الانضباط، والتفاني، وحب الوطن و التحق بالقوات الخاصة البحرية، وتدرّب لسنوات على أعلى مستويات اللياقة والقدرة الذهنية والجسدية، حتى أصبح أحد أبرز الغواصين في سلاح البحرية المصرية.



في عام 2016، وفي لحظة غير متوقعة، تعرّض القبطان لحادث سير مروّع. كانت الصدمة عنيفة، ليس فقط على جسده، بل على روحه ومسيرته.

وبعد أيام من العناية المركزة، خرج التقرير الطبي بجملة واحدة كانت كفيلة بإسقاط الجبال: «شلل رباعي دائم».

رفض ولاء حافظ أن يكون مجرد رجل على كرسي متحرك، ليصبح رمزًا، ونموذجًا يُدرّس في الإرادة، والتحدي، والعمل الإنساني.



ساهم في تعديل نظرة المجتمع نحو أصحاب الهمم، وكان سببًا في تشجيع العديد من المصابين على العودة لحياتهم، والتمسك بأحلامهم، بل ومنافستها.

كما حرص الربان ولاء حافظ علي المشاركة في عدد من الفاعليات الخاصة بالغوص بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، تنشيطا للسياحة، واطلق في هذا السياق عددا من المبادرات الوطنية الراسخة.



ويعمل اليوم أمينًا لأمانة متحدي الإعاقة في حزب حماة الوطن، حيث يسعى لتقديم مبادرات وسياسات عملية لدعم أصحاب الهمم، وتوفير حياة كريمة لهم في جميع المحافظات.