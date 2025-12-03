6 غيابات بصفوف بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ويغيب عن بيراميدز 6 لاعبين هم مروان حمدي بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس العرب بجانب وليد الكرتي المتواجد مع منتخب المغرب في نفس البطولة

وابتعد أحمد الشناوي عن المشاركة بسبب كدمة قوية في الركبة بجانب أسامة جلال ويوسف أوباما للإصابة.

في حين يغيب رمضان صبحي عن قائمة الفريق بسبب أزمة حبسه وإيقافه على خلفية أزمة المنشطات

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس