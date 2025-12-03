قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
رياضة

أحمد شوبير يوضح أسباب تعادل مصر مع الكويت في افتتاح كأس العرب

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب تعادل منتخب مصر مع الكويت في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في كأس العرب، بعد انتهاء اللقاء بهدف لكل فريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : المنتخب أهدر عدداً كبيراً من الفرص السهلة، والفريق الذي يهدر من الطبيعي أن يستقبل أهدافاً".


وطالب شوبير المدير الفني حلمي طولان بفرض مزيد من السيطرة على دكة البدلاء وخلق حالة من الانضباط لضمان تركيز اللاعبين طوال المباراة.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

شوبير تصريحات شوبير تعادل منتخب مصر الكويت كأس العرب

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

ارشيفيه

الوادي الجديد.. آليات وخدمات الشهر العقاري بعد انتقال المأمورية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

