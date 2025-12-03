أحمد شوبير يوضح أسباب تعادل مصر مع الكويت في افتتاح كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب تعادل منتخب مصر مع الكويت في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في كأس العرب، بعد انتهاء اللقاء بهدف لكل فريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : المنتخب أهدر عدداً كبيراً من الفرص السهلة، والفريق الذي يهدر من الطبيعي أن يستقبل أهدافاً".



وطالب شوبير المدير الفني حلمي طولان بفرض مزيد من السيطرة على دكة البدلاء وخلق حالة من الانضباط لضمان تركيز اللاعبين طوال المباراة.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.