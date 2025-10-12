قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تعيين شوقي علام مفتي الجمهورية السابق عضوا بمجلس الشيوخ

د. شوقي علام
د. شوقي علام
عبد الرحمن سرحان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور شوقي علام، عضوا بمجلس الشيوخ، وذلك ضمن 100 عضوًا أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم.

ويشغل الدكتور شوقي علام منصب أمين أمانة الشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، وأستاذ الفقه، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، ومفتي جمهورية مصر العربية بداية من ومفتي جمهورية مصر العربية بداية من 4 مارس 2013م وحتي 11 أغسطس عام 2024.

وجاء أسماء المعينين في مجلس الشيوخ كالتالي:

أسامة محمد كمال عبد الحميد .
شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
حمدي سند لوزا قريطم
حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
ممدوح محمد شعبان اليماني .
ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي
بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
فارس سعد فام حنضل .
محمد عبد الحي . محمد العرابي.
حاتم عزيز سيف النصر .
عبد العزيز محمد سيف الدين السيد ..
محمد أحمد عمر هاشم
محمد لطفي إبراهيم لطفي ..
محمد مصطفى كمال عبد الله شهده .
ياسر محمود عبد العزيز حسنين
أحمد سيد عبد الكريم مراد .
خالد أحمد جلال الدين محمد
مهاب السيد محمود السيد
شريف وديع ناشد سرجيوس .
يوسف السيد يوسف عامر .
كريم نبيل مدحت سالم .
جورج سعد غبريال صليب .
عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير ..
محمود محمد محمود مسلم .
عبد السند حسن محمد يمامة .
السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
حازم محمد سليمان عمر .
باسل محمد عادل إبراهيم إمام 
حسين أحمد حسين أبو العطا
عبد الحكيم أحمد عصمت السادات
عصام خليل فوزي أمين الصايغ
محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
أيمن حلمى محمد السيد الصفتي ..
حسني عطية السيد على سبالة .
أحمد إبراهيم محمد العوضي .
محمد طارق فاروق محمود نصير .
عبد الهادي أحمد الهادي القصبي
محمد نبيل سليمان دعبس .
عماد خليل كامل خليل
أحمد محمد سمير محمد إدريس
محمد علاء الدين عبد النبي .

أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
زين العابدين كامل سيد عبد الحميد
خالد محمد عبد المنعم قنديل
عباس بهي الدين عباس حزين .
أحمد خالد ممدوح يوسف .
شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف
سيف محمد سامح زكريا زاهر .
هاني مجدى حجاج خليل العتال
محمد شبانة عبد العزيز بدوي ..
مصطفى متولي حسن متولي .
تامر تادرس يوسف جرجس .
محمد طارق محمد سعد .
الحسن على عباس عبد السلام
ياسر محمد جلال أحمد توفيق
مصطفى محمود شوكت مصطفى .
ولاء وائل عباس حافظ
مصطفى محمد باز مصطفي .
أحمد سمير سيد زكريا .
وسام إسماعيل محمد إسماعيل
نادر ناجي حلمى فؤاد خزام .
فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
أحمد أحمد أحمد علي الشعراوي
ياسر فاروق محمد فريد قورة
حلمي أحمد محمد على جاويش
عماد صيام عبد الحليم صيام

محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
هشام مسعد الششتاوي أحمد
بهي الدين نصر محمود زغلول .
كريم محمد محمد إمام الشويمي .
محمد السيد محمد الأجرود
عمرو رشاد علي صالح .
عصام محمد العزب مصطفى ..
حازم حمادة عبد العزيز درويش .
صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي . .
أحمد السيد سعد تركي
نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
محمد عاطف عمران شریف .
زاهر محمد حسن الشقنقيري
سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
أماني عبد العزيز محمد فاخر
غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
تيسير محمود دهیم محمد .
مروة محمود السيد قنصوة .
نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
أميرة سمير نعيم تاوضروس .
مروة محمد توفيق واعر سيف .
ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
سحر السيد أحمد محمد .
داليا السيد أحمد السيد الأتربي
محمد محمد عبد اللاه عبد المولى
سلامة سالم سلمان سالم .
أحمد سلام مدخل سليمان
أحمد حسن فرج صالح .
عطية أمحمد سليمان أمحمد .
سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .

تعيينات مجلس الشيوخ تعيينات الشيوخ تعيينات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ البرلمان شوقي علام

