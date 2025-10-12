عفت السادات بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: فخور بثقة الرئيس السيسي

أعرب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن بالغ فخره وامتنانه للثقة الغالية التي منحه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل شرفًا عظيمًا وتكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة في مرحلة دقيقة تشهدها الدولة المصرية.

وقال الدكتور عفت السادات في تصريحاته، إن قرار تعيينه في مجلس الشيوخ هو تقدير كبير من القيادة السياسية، ودافع قوي لمواصلة العمل الوطني ودعم خطط الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أنه سيولي الملف الاقتصادي اهتمامًا خاصًا، من خلال دعم السياسات والإجراءات التي تعزز مناخ الاستثمار وتُسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد خلف القيادة السياسية، لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يضع مصر في مكانتها المستحقة إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور عفت السادات أن عضويته في مجلس الشيوخ تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية تستوجب العمل الجاد والمخلص في مناقشة التشريعات والرؤى التي تدعم مسار التنمية الاقتصادية، وتُسهم في صياغة سياسات تدفع نحو تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه سيظل صوتًا وطنيًا داعمًا لكل ما يعزز استقرار الدولة المصرية ويخدم مصالح أبنائها.

وتابع :" أجدد العهد بأن أكون على قدر الثقة، وأسهم بكل ما أملك في دعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد قوي ومستقر، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية هي الأساس الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لمصر".