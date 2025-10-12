الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية لبحث خطط توسيع الأعمال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيداً بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وقد أكد الرئيس السيسي على أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشدداً على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمراراً للتعاون المُثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث أعرب رئيس شركة أباتشي، في هذا الصدد، عن اعتزازه بلقاء السيد الرئيس مُجدداً، مُشيراً إلى أهمية العلاقة التي تربط بين مصر والشركة في إطار برامج الشركة على المستوى الدولي، وأكد السيد "كريستمان" تطلع شركة أباتشي لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع خلال اللقاء أيضاً ما يتعلق بالموقف الخاص للبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم اسنادها للشركة بالصحراء الغربية، مُؤكداً على استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مُعرباً سيادته عن تطلعه لقيام الشركة بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر.