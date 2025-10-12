قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية لبحث خطط توسيع الأعمال

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيداً بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية. 

وقد أكد الرئيس السيسي على أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشدداً على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمراراً للتعاون المُثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث أعرب رئيس شركة أباتشي، في هذا الصدد، عن اعتزازه بلقاء السيد الرئيس مُجدداً، مُشيراً إلى أهمية العلاقة التي تربط بين مصر والشركة في إطار برامج الشركة على المستوى الدولي، وأكد السيد "كريستمان" تطلع شركة أباتشي لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع خلال اللقاء أيضاً ما يتعلق بالموقف الخاص للبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم اسنادها للشركة بالصحراء الغربية، مُؤكداً على استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مُعرباً سيادته عن تطلعه لقيام الشركة بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر.

السيسي جون كريستمان أباتشي بحث واستكشاف البترول مدبولي وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

الحامل

هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ دار الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

7 محطات في القرآن لراحة البال والسكينة.. يغفلها الكثيرون

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد