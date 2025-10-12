قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب أحمد سمير زكريا يشكر الرئيس على قرار تعيينه في مجلس الشيوخ

النائب أحمد سمير زكريا - عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية
النائب أحمد سمير زكريا - عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبدالرحمن سرحان

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنه “بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أتشرف اليوم بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري وفقا للقرار الجمهوري الصادر”.  

وتوجه زكريا في بيان له بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على هذه الثقة الغالية، وأضاف: “وأعد أن أكون عند حسن الظن، صوتًا أمينًا ومعبرًا عن طموحات وآمال شعبنا العظيم”.

وتابع: “مسئولية كبيرة أضعها نصب عيني في مرحلة دقيقة ومهمة من تاريخ وطننا الغالي، وأعدكم بالعمل الجاد والمخلص من أجل تعزيز مسيرة التنمية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ودعم كل ما يخدم مصلحة مصر العليا ويحقق الخير لأبنائها”.

واختتم: “أسأل الله التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية، وأعدكم أن يكون هدفي دائمًا: مصر أولاً”.

النائب أحمد سمير زكريا الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ المصري القيادة السياسية مسيرة التنمية

