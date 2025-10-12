قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي

ياسر جلال
ياسر جلال
معتز الخصوصي

أصدر الرئيس  عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الـ 100 المعينين في مجلس الشيوخ:

١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .
٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .
٩- السي محمد عبد الحي محم ل
١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .
١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .
١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .
٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .
٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .
٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي
٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .
٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين .
٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .
٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر .
٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .
٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .
٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس .
٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد .
٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .
٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .
٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .
٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .
٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .
٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر اوي .
٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .
٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .
٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام

٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .
٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .
٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .
٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود .
٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح .
٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى .
٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش .
* ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .
٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي .
٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
٨١- السيد/ محمد عاطف عمر ان شريف .
٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .
٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م
٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد .
٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .
٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس .
٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف .
٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد .
٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم .
٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان .
٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح .
٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد .
١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري مجلس الشيوخ الأعضاء المعينين

