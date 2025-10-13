وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى العالمي للأغذية بروما

عقب انتهاء مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، توجهت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي تُنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويتزامن المنتدى هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس الفاو، حيث تُقام الفعاليات تحت شعار «يدًا بيد من أجل أغذية أفضل ومستقبل أفضل».

وتعليقًا على المنتدى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم التحول في النظم الزراعية والغذائية، مشيرة إلى أن مصر تولي أولوية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتمويل المستدام، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

