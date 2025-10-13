الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل

تمثل قمة شرم الشيخ للسلام، التي يتوقع أن تشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محطة تاريخية فارقة تعيد رسم ملامح التوازن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد انعقادها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عدد كبير من قادة العالم، تجسيدا واضحا لدور مصر المحوري ومكانتها الراسخة كدولة صانعة وداعمة للسلام.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن قمة السلام في شرم الشيخ العالم ينظر إلى مصر اليوم ترقب سياسي ودولي لما سيحدث في شرم الشيخ، وأكد أن العالم يترقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهمة التي يقوم بها إلى الشرق الأوسط والتي بدأها بإسرائيل وسينهيها في شرم الشيخ ، وبعدها يعود للبيت الأبيض.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قادة اكثر من 20 دولة يصلون شرم الشيخ لحضور مؤتمر السلام حول غزة، انعقاد قمة السلام، لوضع اللمسات الأخيرة، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأشار نعمة، إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام فرصة مهمة لرسم ملامح الاستقرار الإقليمي، وتتناول القمة عددا من الملفات المحورية أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والسير تباعا في مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحظى قمة شرم الشيخ باهتمام واسع من المجتمع الولي الذي يرى فيها فرصة حقيقية لإعادة إحياء الدبلوماسية عقب سنوات من الجمود وهناك آمال أن تفتح صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي.

وتابع: "بما يعيد الأمن والاستقرار الشرق الأوسط، كما تحظى القمة باهتمام إعلامي عالمي كبير، ومصر القلب والحل، لا سلام من دون مصر، وتحية إجلال وتقدير إلى جهاز المخابرات العامة المصرية GIS أنتم أعدتم لمصر مكانتها وفرضتم على الجميع إراداتها ومنعتم تصفية القضية الفلسطينية، وتحية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي (أنه الرجل المستحيل ) أن الإرادة السياسية والدبلوماسية والمخابراتية وقوة القرار والثبات ، الجيش في عنفوان قوته".

واختتم: "مصر قلب العروبة النابض حقيقة سجلها التاريخ على مدار عقود من الزمن، حقيقة تثبت أن مصر تنشغل دائما بقضايا امتها العربية، وسيكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشيء يعادل جائزة نوبل للسلام التي كان يسعى إليها دونالد ترامب مصر عاصمة السلام في العالم".

والجدير بالذكر، أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلادة النيل، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.