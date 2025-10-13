قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل

المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعة
المحلل السياسي اللبناني عبداللة نعة
ياسمين القصاص

تمثل قمة شرم الشيخ للسلام، التي يتوقع أن تشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محطة تاريخية فارقة تعيد رسم ملامح التوازن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 

ويعد انعقادها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عدد كبير من قادة العالم، تجسيدا واضحا لدور مصر المحوري ومكانتها الراسخة كدولة صانعة وداعمة للسلام.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن قمة السلام في شرم الشيخ العالم ينظر إلى مصر اليوم ترقب سياسي ودولي لما سيحدث في شرم الشيخ،  وأكد أن العالم يترقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهمة التي يقوم بها إلى الشرق الأوسط والتي بدأها بإسرائيل وسينهيها في شرم الشيخ ، وبعدها يعود للبيت الأبيض. 

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قادة اكثر من 20 دولة يصلون شرم الشيخ لحضور مؤتمر السلام حول غزة، انعقاد قمة السلام، لوضع اللمسات الأخيرة، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأشار نعمة، إلى أن  قمة شرم الشيخ للسلام فرصة مهمة لرسم ملامح الاستقرار الإقليمي، وتتناول القمة عددا من الملفات المحورية أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والسير تباعا في مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحظى قمة شرم الشيخ باهتمام واسع من المجتمع الولي الذي يرى فيها فرصة حقيقية لإعادة إحياء الدبلوماسية عقب سنوات من الجمود وهناك آمال أن تفتح صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي. 

وتابع: "بما يعيد الأمن والاستقرار الشرق الأوسط، كما تحظى القمة باهتمام إعلامي عالمي كبير، ومصر القلب والحل،  لا سلام من دون مصر، وتحية إجلال وتقدير إلى جهاز المخابرات العامة المصرية GIS أنتم أعدتم لمصر مكانتها وفرضتم على الجميع إراداتها ومنعتم تصفية القضية الفلسطينية، وتحية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي (أنه الرجل المستحيل ) أن الإرادة السياسية والدبلوماسية والمخابراتية وقوة القرار والثبات ، الجيش في عنفوان قوته".

واختتم: "مصر قلب العروبة النابض حقيقة سجلها التاريخ على مدار عقود من الزمن، حقيقة تثبت أن مصر تنشغل دائما بقضايا امتها العربية، وسيكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشيء يعادل جائزة نوبل للسلام التي كان يسعى إليها دونالد ترامب مصر عاصمة السلام في العالم". 

والجدير بالذكر، أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلادة النيل، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

قمة شرم الشيخ غزة وقف إطلاق النار ترامب السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

ضياء رشوان

بعد الإخطار بالحضور.. ضياء رشوان يكشف سرّ غياب نتنياهو عن قمة السلام

عمرو أديب

يا ترى هيبيع لنا أي؟.. عمرو أديب: زيارة ترامب لشرم الشيخ هي الوجه الآخر من عملته مع إسرائيل

ترامب

صحفي: خطاب ترامب أمام الكنيست أظهر تحيزًا كاملًا لإسرائيل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد