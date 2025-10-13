برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر وقدرة الرئيس السيسي على إنهاء الحرب في غزة

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي تنطلق اليوم بمشاركة واسعة لعدد كبير من قادة وزعماء العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل محطة تاريخية تؤكد عودة مصر لقيادة المشهد الإقليمي والدولي من موقع القوة والتأثير.

وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن توافد هذا العدد غير المسبوق من قيادات العالم إلى مدينة السلام شرم الشيخ يعكس الثقة الدولية في الدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح خلال الأسابيع الماضية في قيادة مفاوضات معقدة أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء تنفيذ ترتيبات إنسانية ولوجستية عاجلة لحماية المدنيين وفتح الطريق أمام مسار سياسي شامل.

مسار دبلوماسي طويل قادته مصر منذ اندلاع الأزمة

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. أن القمة، تأتي تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل قادته مصر منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر، حيث تحركت القاهرة على كافة المستويات السياسية والأمنية والإنسانية والدبلوماسية، وحافظت على اتصالات مباشرة مع جميع الأطراف، لتجنب اتساع دائرة الصراع وفرض التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأكد حسين خضير، أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، لم تكتفِ بالجهود السياسية فقط، بل قامت بدور إنساني غير مسبوق عبر إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي ودولي لدعم أهالينا في غزة، وهو ما عزز مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق في صناعة السلام.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن قمة شرم الشيخ اليوم ليست مجرد اجتماع دولي، بل هي انعكاس لإرادة عالمية بأن مصر هي البوابة الحقيقية لحل صراعات الشرق الأوسط، وأن أي تسوية عادلة وشاملة لن تتحقق دون الدور المصري القائم على الحكمة والاتزان وحماية الأمن القومي العربي.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، مؤكدًا دعمه الكامل للتحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس السيسي من أجل ترسيخ السلام العادل وإحياء عملية التسوية السياسية بما يضمن كامل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وقيام دولته المستقلة.