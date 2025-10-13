ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته إلى مصر لا علاقة له بأي مناسبات أو أعياد دينية يهودية.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه تواصل مع أحد المتخصصين في الديانة اليهودية لمعرفة ما إذا كانت هناك أعياد تمنع السفر في هذا التوقيت، خصوصًا أن نتنياهو كان متواجدًا داخل الكنيست في اليوم نفسه.

وأكد المتخصص أنه لا توجد أي أعياد أو طقوس دينية تحظر السفر خلال هذه الفترة، مضيفًا أن التعاليم اليهودية نفسها تتيح إصدار فتاوى خاصة تسمح بالسفر أو العمل في حالات الضرورة القصوى.

مبرر ديني لإلغاء الزيارة

وأشار رشوان إلى أن هذا التأكيد ينفي تمامًا أي مبرر ديني لإلغاء الزيارة، مؤكدًا أن القرار المفاجئ لا يمكن تفسيره في إطار ديني، خاصة في ظل التوقيت الحساس الذي تشهده المنطقة حاليًا.