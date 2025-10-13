قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
برلمان

نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
حسن رضوان

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ليس فقط خطوة بيئية بل استراتيجية وطنية تعزز من سيادة مصر في مجال الطاقة.

 الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة

وأضاف في تصريح خاص لـ "صدي البلد أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة يقلل من تبعية مصر للاستيراد ويعزز الأمن الطاقي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار سمير إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتشجيع الابتكار في مجال الطاقات النظيفة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.

دعم الطاقة المتجددة السيادة الوطنية مستقبل اقتصادي مستدام مجلس الشيوخ

