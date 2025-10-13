نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ليس فقط خطوة بيئية بل استراتيجية وطنية تعزز من سيادة مصر في مجال الطاقة.

الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة

وأضاف في تصريح خاص لـ "صدي البلد أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة يقلل من تبعية مصر للاستيراد ويعزز الأمن الطاقي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار سمير إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتشجيع الابتكار في مجال الطاقات النظيفة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.