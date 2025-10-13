أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أننا نشهد يوما عظيما ونشكر كل من ساهم في ذلك، وتحتفل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين وتعزيز السلام في المنطقة، وهناك 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.



قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر الآن لإلقاء كلمته، مشيرًا إلى أن كلما ذُكر اسمه أو وُجهت له تحية، تعالت موجات من التصفيق والإطراء غير المسبوق.



قالت الإعلامية لميس الحديدي معلقة على اعتذار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن المشاركة بعد إعلان الجانب الأمريكي، حيث بررت تل أبيب رسميًا أن السبب هو الأعياد، لكن التحليل المنطقي يشير إلى أن مصر لم تكن راغبة منذ البداية في مشاركته، إذ لم يُدعَ من الأساس.



كشف الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحًا أن سبب الاعتذار يعود إلى أن الدعوة لحضور القمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنسيق دولي واسع لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط.



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مكتب نتنياهو" أن رئيس الوزراء اعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام.



قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والإستراتيجي، إن اتفاقية السلام في شرم الشيخ قامت بإختراق كان قرار لمعظم المراقبين وحتي بعض الدول الفاعلة فى ملف الوساطة والذين رأوا أنه مستحيل.



قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة فى الشأن السياسي الفلسطيني، إنه حتي هذه اللحظة هناك مسار إيجابي بالنسبة للمرحلة الأولي من وقف الحرب، ولكن لا يوجد ضمانات بالنسبة للموقف الإسرائيلي.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب قد انتهت في غزة، وأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، والوضع في الشرق الأوسط سيكون جيدا.



أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن عملية إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة ستتم على دفعتين متتاليتين في إطار التفاهمات الجارية بشأن تنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس.



أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الجهود المصرية في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية قد أثمرت عن نتائج ملموسة، معتبراً أن التطورات الأخيرة تمثّل بداية مرحلة جديدة ومهمة في مسار المصالحة الوطنية.