قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أننا نشهد يوما عظيما ونشكر كل من ساهم في ذلك، وتحتفل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين وتعزيز السلام في المنطقة، وهناك 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.


عمرو أديب: ترامب يتلقى كمية تطبيل تاريخية.. ومشهد غير مسبوق في الكنيست
قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر الآن لإلقاء كلمته، مشيرًا إلى أن كلما ذُكر اسمه أو وُجهت له تحية، تعالت موجات من التصفيق والإطراء غير المسبوق.


لميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
قالت الإعلامية لميس الحديدي معلقة على اعتذار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن المشاركة بعد إعلان الجانب الأمريكي، حيث بررت تل أبيب رسميًا أن السبب هو الأعياد، لكن التحليل المنطقي يشير إلى أن مصر لم تكن راغبة منذ البداية في مشاركته، إذ لم يُدعَ من الأساس.


أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
كشف الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحًا أن سبب الاعتذار يعود إلى أن الدعوة لحضور القمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنسيق دولي واسع لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط.


مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مكتب نتنياهو" أن رئيس الوزراء اعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام.


نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح
قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والإستراتيجي، إن اتفاقية السلام في شرم الشيخ قامت بإختراق كان قرار لمعظم المراقبين وحتي بعض الدول الفاعلة فى ملف الوساطة والذين رأوا أنه مستحيل.


باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب
قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة فى الشأن السياسي الفلسطيني، إنه حتي هذه اللحظة هناك مسار إيجابي بالنسبة للمرحلة الأولي من وقف الحرب، ولكن لا يوجد ضمانات بالنسبة للموقف الإسرائيلي.


ترامب: الحرب انتهت في غزة ووقف إطلاق النار سيصمد والشرق الأوسط سيكون جيدا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب قد انتهت في غزة، وأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، والوضع في الشرق الأوسط سيكون جيدا.


حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن عملية إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة ستتم على دفعتين متتاليتين في إطار التفاهمات الجارية بشأن تنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس.


أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الجهود المصرية في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية قد أثمرت عن نتائج ملموسة، معتبراً أن التطورات الأخيرة تمثّل بداية مرحلة جديدة ومهمة في مسار المصالحة الوطنية.

برامج التوك شو ترامب عمرو أديب لميس الحديدي نتنياهو قمة شرم الشيخ أحمد موسى الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

وصول الدفعة الثانية من المعتقلين بإسرائيل إلى خان يونس بغزة

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي: نؤكد على إيقاف إطلاق النار الفوري ونتمنى نجاح قمة شرم الشيخ

دونالد ترامب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في العام المقبل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد