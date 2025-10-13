قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الجهود المصرية في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية قد أثمرت عن نتائج ملموسة، معتبراً أن التطورات الأخيرة تمثّل بداية مرحلة جديدة ومهمة في مسار المصالحة الوطنية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أعرب الشوا عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مشيدًا بالدور الأساسي الذي لعبته القاهرة لإنجاح الاتفاق الأخير بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح الشوا أن المرحلة الأولى من الاتفاق بدأت فعلياً، حيث انسحبت قوات الاحتلال من المناطق المحددة وفقًا للاتفاق، وبدأت عملية تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن ذلك تزامن مع بدء عملية تبادل الأسرى بين الجانبين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ سنوات.

وأضاف أن الفلسطينيين يثمّنون عاليًا الجهد المصري، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الإنساني، مشددًا على أن الدور المصري يحظى بإجماع ودعم من كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية إلى أن الدعم المصري ساهم في خلق زخم جديد للقضية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو إعادة الاعتبار لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الانقسام الذي طال أمده وأضعف الموقف الفلسطيني.

المنظمات الأهلية الفصائل الفلسطينية السيسي الاحتلال المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

بيجو 301 موديل 2022

كسر زيرو .. بيجو 301 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

سكودا فيليشيا موديل 1997

اشتري سكودا فيليشيا هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

كوكبة ستارلينك الضخمة

بمعدل ينذر بالخطر .. أقمار اصطناعية تتساقط على الأرض

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد