كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

في إطار احتفالات جامعة الأزهر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، نظّمت كلية الشريعة والقانون بطنطا احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر، تزامنًا مع استقبال طلاب الكلية الجدد للعام الجامعي 2025/2026م، في أجواءٍ وطنية عامرة بالفخر والانتماء والعطاء.

أُقيمت الفعالية بإشراف الدكتور حمدي سعد، عميد الكلية، والدكتور طاهر السيسي، وكيل الكلية، وبمشاركة نخبة من القيادات العلمية والجامعية.

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية البارزة؛ منهم: الدكتور ماهر عامر، عميد الكلية الأسبق، والدكتور سيف رجب قزامل، عميد الكلية الأسبق أستاذ الفقه المقارن المتفرغ، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد لفرع الوجه البحري، والدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، والدكتور محمد هموس، مدرس أصول الفقه بالكلية، والدكتور أحمد جابر، نائب مدير الأمن الإداري بالوجه البحري، إلى جانب عددٍ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ترحيبية عبّرت عن اعتزاز الأزهر الشريف ببطولات الجيش المصري في معركة العزة والكرامة.

وتخللت الفعالية كلمات للأساتذة رحّبوا فيها بالطلاب الجدد، وحثّوهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم، والتمسّك بقيم الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي، مؤكدين أن الجمع بين العلم والإيمان هو السبيل إلى نهضة الأوطان وتقدّمها.

وفي ختام الاحتفال، عبّر عميد الكلية الدكتور حمدي سعد عن سعادته بالحفل والحضور، مؤكدًا أن الكلية ماضية في تنفيذ خططها العلمية والتربوية بما يعزز من رسالتها في إعداد كوادر علمية تجمع بين المعرفة الراسخة والانتماء الوطني الأصيل، مشددًا على أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والدعوة، وحارسًا لقيم الأمة وهويتها على مرّ الأزمان.