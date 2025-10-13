بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

أفادت تقارير إعلامية بأن ‌‏حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بدأت بالتحرك من سجون الاحتلال تمهيدا لتسليمهم إلى الصليب الأحمر لتسليمهم إلى ذويهم.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وكالة الأنباء "رويترز" أن مسؤولا مشاركا في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قد صرح اليوم، الاثنين، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل، "صعدوا على متن حافلات في السجون الإسرائيلية"، استعداداً للإفراج عنهم.

ومن المتوقع أيضاً إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً آخراً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً للمسؤول.

وأضاف المسؤول أن من بين هؤلاء الأسرى، 1716 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم إسرائيلين في مستشفى ناصر الطبي.

و قد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسلم الرهائن المفرج عنهم، و ذلك و فقا لما افادت به "العربية" في نبأ عاجل لها.