عمرو أديب: ترامب يتلقى كمية تطبيل تاريخية.. ومشهد غير مسبوق في الكنيست

قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر الآن لإلقاء كلمته، مشيرًا إلى أن كلما ذُكر اسمه أو وُجهت له تحية، تعالت موجات من التصفيق والإطراء غير المسبوق.

المبالغة في المديح

وأوضح أديب أن ما يحدث داخل الكنيست الإسرائيلي اليوم لم يشهده ترامب منذ توليه الحكم، لافتًا إلى أن حالة المبالغة في المديح والترحيب وصلت إلى مستويات تاريخية، تفوق حدود المجاملة والبروتوكول المعتاد.

وأضاف أن ترامب يُكرَّم تكريمًا استثنائيًا، يعكس مدى حرص الجانب الإسرائيلي على إظهار عمق العلاقة معه، مؤكدًا أن هؤلاء “لا يمكن لأحد أن يتفوق عليهم فيما يفعلونه”، لأنهم يجيدون إظهار القرب والمودة وكأنهم أصدقاء في المقام الأول قبل أن يكونوا مجرد حلفاء سياسيين.

تغيرات واضحة

وأشار أديب إلى أن المشهد برمّته يعكس تغيرات واضحة في لغة السياسة والمجاملات الدولية، وأن ترامب يعيش لحظة احتفاء استثنائية لم يشهد مثلها من قبل.