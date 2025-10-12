عمرو أديب: توقف حرب الإبادة في غزة يستحق الحمد والشكر

أكد الإعلامي عمرو أديب أن توقف حرب الإبادة على غزة يستحق الحمد والشكر والركوع والسجود، وإستمرار السلام في المنطقة لا بد أن يتم، لأن مصر خسرت 9 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في 3 سنوات بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر تدفع ثمن الموقع الجغرافي حتى من إثيوبيا، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتحسن إلا بأرتفاع دخل الفرد، ووجود مشروعات وإستثمارات كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أكثر من 20 قائد ورئيس دولة سيتواجدون غدا، مؤكدا أن هناك مشاهد هامة وهي عند تواجد الرئيس ترامب في إسرائيل ويحيط به عائلات الأسرى الإسرائيليين، وعائلات الضحايا.