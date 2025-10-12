عمرو أديب: أنظار العالم تتجه غدا لقمة السلام بشرم الشيخ.. وتواجد أكثر من 20 قائدا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه غدا، العالم كله ستتجه أنظاره إلى قمة السلام والتي ستنعقد في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب الذي سيزور إسرائيل صباحا وزيارة لمصر ظهرا.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أكثر من 20 قائد ورئيس دولة سيتواجدون غدا، مؤكدا أن هناك مشاهد هامة وهي عند تواجد الرئيس ترامب في إسرائيل ويحيط به عائلات الأسرى الإسرائيليين، وعائلات الضحايا.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن من المفترض أن الرئيس ترامب، سيكون لديه أمل بأنه هو الوحيد الذ ياستطاع إعادة الأسرى إلى عائلاتهم