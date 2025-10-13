لليوم الخامس .. قيادات قسم شرطة المعادى تواصل حملاتها لرفع الإشغالات

تواصل الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المعادي لليوم الخامس على التوالي شن الحملات الأمنية المكبرة على جميع مناطق وشوارع الحي الهادئ، لفرض الانضباط، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة مرور السيارات والمارة، ومنع أي تجاوزات يمكن أن تُطال المواطنين.

وانطلقت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتحت إشراف مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع جنوب، وتحت قيادة مأمور القسم ورئيس المباحث، وبمشاركة رجال المرور، وشرطة المرافق.

الجدير بالذكر أن الحملة الأمنية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي المعادي لما لمسوه من حالة انضباط عام على مختلف المستويات، وإعادة الحي إلى رونقه وهدوئه المعهودين.

ومن جانبه دعا مأمور قسم المعادي خلال المتابعة الميدانية المواطنين إلى التوجه إلي ديوان القسم في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى يعود الانضباط إلى جميع مناطق المعادي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها اليومية في مختلف الأحياء لملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض سيادة الدولة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التصدي لأي مظاهر تخلّ بالنظام العام أو تعرقل حركة المواطنين.





