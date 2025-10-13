قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
حوادث

لليوم الخامس .. قيادات قسم شرطة المعادى تواصل حملاتها لرفع الإشغالات

مصطفى الرماح

تواصل الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المعادي لليوم الخامس على التوالي شن الحملات الأمنية المكبرة على جميع مناطق وشوارع الحي الهادئ، لفرض الانضباط، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة مرور السيارات والمارة، ومنع أي تجاوزات يمكن أن تُطال المواطنين.

وانطلقت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتحت إشراف مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع جنوب، وتحت قيادة مأمور القسم ورئيس المباحث، وبمشاركة رجال المرور، وشرطة المرافق.

الجدير بالذكر أن الحملة الأمنية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي المعادي لما لمسوه من حالة انضباط عام على مختلف المستويات، وإعادة الحي إلى رونقه وهدوئه المعهودين.

ومن جانبه دعا مأمور قسم المعادي خلال المتابعة الميدانية المواطنين إلى التوجه إلي ديوان القسم في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى يعود الانضباط إلى جميع مناطق المعادي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها اليومية في مختلف الأحياء لملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض سيادة الدولة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التصدي لأي مظاهر تخلّ بالنظام العام أو تعرقل حركة المواطنين.



 

الأجهزة الأمنية الحملات الأمنية إزالة جميع الإشغالات

