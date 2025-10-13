نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والإستراتيجي، إن اتفاقية السلام في شرم الشيخ قامت بإختراق كان قرار لمعظم المراقبين وحتي بعض الدول الفاعلة فى ملف الوساطة والذين رأوا أنه مستحيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “وصلنا لأفضل المتاح من أقصي الممكن، ومصر أصاغت هذا المقترح وقدمته كمبادرة فى مياو عام 2024، وهو فى الأصل كان مصري، وجميع النقاط الإيجابية به مصر هي التي وضعتها”.

وتابع: “بالنسبة لباقي النقاط مصر وافقت عليها لأن كان لابد من الإعتماد على الجانب الأمريكي والرئيس ترامب، لأنه الوحيد القادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي، ولا يوجد قوي أخري، والرابح فى هذا الموضوع هو الشعب الفلسطيني فى غزة، والشعب هو الذي صمد، وكل الدول الحاضرة اليوم تعاطفوا مع الشارع الفلسطيني ودعموا الجهود المصرية”.