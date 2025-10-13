الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة

في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي وتطوير إدارة الموارد البشرية، تتابع الوزارة تنفيذ منظومة القوى العاملة الإلكترونية “MANPOWER” بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، من خلال جولات ميدانية لضمان دقة التنفيذ وتذليل التحديات.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير لشؤون التطوير المؤسسي، أن المنظومة تشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل أكثر من 850 ألف ملف وظيفي على مستوى الجمهورية، مما يدعم التخطيط الفعال لتوزيع الكوادر الصحية ويرفع كفاءة الخدمات.

من جانبها، أوضحت الأستاذة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن المديرية أنجزت مراجعة وتحديث بيانات 30,840 موظفًا من إجمالي 56,359، مع تحديث 13,015 ملفًا وظيفيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتستهدف الوزارة استكمال التحديث بنسبة 100% بحلول يناير 2026، تمهيدًا لإصدار المستندات الإدارية إلكترونيًا، مثل بيان الحالة وإخلاء الطرف وإدارة الإجازات، لتقليل الاعتماد على النماذج الورقية وتسريع الإجراءات.

بدورها، أشارت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لتنمية المواهب، إلى أن فرق المرور الميداني، بالتعاون مع إدارات التحول الرقمي وتنمية المواهب، تعمل على متابعة التنفيذ ومعالجة التحديات بالتنسيق مع فرق المديرية.

تدريب العاملين لرفع كفاءتهم

كما تركز الفرق على تدريب العاملين لرفع كفاءتهم في استخدام النظام، لضمان استدامة المنظومة وتحقيق رؤية الوزارة لإدارة موارد بشرية ذكية، تماشيًا مع خطة التحول الرقمي الوطنية.