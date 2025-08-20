قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة
اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
محافظات

بعد تعرضه لحريق.. محافظ أسوان يشيد بإحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية بإدفو

محطة محولات
محطة محولات
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنجاح فرق الصيانة الفنية من المهندسين والعاملين بشركة مصر العليا لنقل الكهرباء والتوزيع خلال أقل من أسبوع، فى إحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية التى تعرضت السبت الماضى، لحريق محدود بمحطة محولات الحصايا التابعة لمركز ومدينة إدفو بطاقة إجمالية ٢٢٥ ميجا . فولت . أمبير نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس .

ووجه المحافظ شكره للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة على متابعته وتوجيهاته الفورية بتوفير المحول الجديد بطاقة ٧٥ ميجا . فولت . أمبير من أحد مخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة المنيا، ونقله وتركيبه بمحطة محولات الحصايا بإدفو .

وأضاف محافظ أسوان أن ذلك تزامن مع توجيهات وزير الكهرباء والطاقة لشركة كهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتوفير محولات بديلة فور تعرض المحطة للحريق مما ساهم فى الإسراع بإعادة إطلاق التيار الكهربائى خلال ساعات محدودة لجميع قرى ومناطق مركز ومدينة إدفو ليخفف ذلك من شعور المواطنين بالأزمة ولاسيما مع الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

محطة محولات

وأكد على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية والعمل معا بروح الفريق الواحد لمواجهة الأزمة الطارئة ، بإشراف ميدانى من المهندس سيد فاروق رئيس شركة مصر العليا للنقل ، والمهندس أحمد صدقى رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى قطاعات وهندسات أسوان و إدفو ، فضلا عن مسئولى المحليات بالوحدة المحلية وإدارة الحماية المدنية .

على جانب اخر تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية والرئيسية بالمناطق السكنية بنطاق أحياء المدينة ، ومن بينها منطقة المسلة والإشارة وشوارع شرق البندر وكسر الحجر ومطلع المحمودية والسيل والصداقة الجديدة ، وغيرها من الشوارع الجانبية.

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لتحرير محاضر لبعض الحالات لقيام أصحابها بوضع تشوينات لمواد البناء بالشوارع الرئيسية ، وأيضاً من الإشغالات ، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات البناء ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم لعدم القيام بمثل هذه المخالفات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

