منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
محافظات

تجاوز الـ نص مليون طن.. محافظ أسوان يشيد بموسم حصاد القمح هذا العام

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألف و 980 طن بزيادة وصلت إلى 98 ألف و 616 طن عن الموسم الماضى 2024 ، والذى شهد توريد 455 ألف و 364 طن .

ويأتى ذلك ضمن موسم حصاد متميز شهدته محافظة أسوان لمحصول القمح لعام 2025 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى ، بالإضافة إلى الجهود المخلصة التى قام بها العاملين بمديريتى التموين والزراعة ومسئولى المحليات ومختلف الجهات المعاونة لهم ، لينعكس كل ذلك بالإيجاب على تجاوز الأعداد المستهدفة من خلال ما تم توريده بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فضلاً عن ما تم توريده أيضاً بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى مما يعكس نجاح خطط و سياسات وجهود الدولة فى دعم هذا المحصول الإستراتيجى.

توريد القمح

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال شهد موسم الحصاد العمل على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لزيادة نسب توريد كميات القمح ، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، ويتم سحب وإستخدام كميات القمح  المحلية لموسم الحصاد 2025 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة .

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بنجاح فرق الصيانة الفنية من المهندسين والعاملين بشركات مصر العليا لنقل الكهرباء المصرية و التوزيع بأقل من أسبوع ، فى إحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية التى تعرضت يوم السبت الماضى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

