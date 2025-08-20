تجاوز الـ نص مليون طن.. محافظ أسوان يشيد بموسم حصاد القمح هذا العام

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنهاية الموسم بإجمالى 553 ألف و 980 طن بزيادة وصلت إلى 98 ألف و 616 طن عن الموسم الماضى 2024 ، والذى شهد توريد 455 ألف و 364 طن .

ويأتى ذلك ضمن موسم حصاد متميز شهدته محافظة أسوان لمحصول القمح لعام 2025 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى ، بالإضافة إلى الجهود المخلصة التى قام بها العاملين بمديريتى التموين والزراعة ومسئولى المحليات ومختلف الجهات المعاونة لهم ، لينعكس كل ذلك بالإيجاب على تجاوز الأعداد المستهدفة من خلال ما تم توريده بصوامع وشون وبناكر المحافظة ، فضلاً عن ما تم توريده أيضاً بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى مما يعكس نجاح خطط و سياسات وجهود الدولة فى دعم هذا المحصول الإستراتيجى.

توريد القمح

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال شهد موسم الحصاد العمل على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لزيادة نسب توريد كميات القمح ، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، ويتم سحب وإستخدام كميات القمح المحلية لموسم الحصاد 2025 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة .

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بنجاح فرق الصيانة الفنية من المهندسين والعاملين بشركات مصر العليا لنقل الكهرباء المصرية و التوزيع بأقل من أسبوع ، فى إحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية التى تعرضت يوم السبت الماضى.