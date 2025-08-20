البرنامج القومي أندية النشء: 12 وحدة تدريبية شهريا لصقل مهارات أبناء أسوان

بدأ البرنامج القومي "أندية النشء" بمحافظة أسوان، العمل في إدارات (أسوان – دراو – نصر النوبة)، وذلك تحت رعاية الدكتور / مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء في إطار مواجهة التحديات وتعزيز الأمن القومي وتثقيف أبناء المحافظات الحدودية، تواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،

ويستمر البرنامج على مدار العام، بواقع (12) وحدة تدريبية شهريًا في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل من أبناء المحافظات الحدودية، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لحماية هويته الوطنية، والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة، مع فتح آفاق الابتكار والإبداع لديهم.

ويهدف البرنامج كذلك إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لدى النشء، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية، وصقل المهارات من خلال التدريبات العملية على الألعاب الجماعية وتنظيم المسابقات الرياضية الترويحية، فضلًا عن تنمية القدرات الفنية والإبداعية للنشء.

ويأتي تنفيذ البرنامج القومي "أندية النشء" في محافظة أسوان ضمن خطة شاملة تستهدف تعميم التجربة في مختلف المحافظات الحدودية، بما يعزز دور الدولة في بناء جيل وطني قادر على مواجهة التحديات، وداعم لمسيرة التنمية المستدامة.