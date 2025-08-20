بدء إجراء عمليات جراحية بمستشفى العظام الجامعي الجديد بأسوان

تفقد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مستشفى العظام الجامعي الجديد، للوقوف على الاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاحه قريبا، كما رافقه الدكتور أشرف أحمد معبد، مدير مستشفى الجراحة بمستشفيات الجامعة.

وخلال جولته أكد رئيس جامعة أسوان أن مستشفيات الجامعة أصبحت صرحا طبيا متميزا يخدم أهالي أسوان ومرضى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، وأن المستشفيات الجامعية بأسوان تستقبل يوميًّا نحو 2400 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ، وتضم 750 سريرا لخدمة المرضى.

وأضاف "نصرت " استطعنا الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل مستشفى العظام الجامعي لإطلاق خدماته الطبية المتخصصة بما يسهم في تخفيف قوائم الانتظار، وتقديم خدمة علاجية متميزة تليق بالمواطن الاسواني.

وجاءت الزيارة لإطلاق وإجراء عمليات جراحية لمرضى العظام داخل غرف العمليات المجهزة بمستشفى العظام الجامعى.

مستشفى العظام

من جانبه أشاد الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان بإنجاز المستشفى الجديد ، والذى تم تزويده بـ 3 كبسولات عمليات متطورة وقاعة تدريس حديثة يعكس التكامل بين العملية التعليمية والخدمات العلاجية، ولا نكتفي بتدريب وتأهيل أطباء المستقبل فقط، بل نُسهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى.

فيما أوضح الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى يمثل إضافة قوية للبنية التحتية الصحية داخل الجامعة حيث يضم 29 سريرًا مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية مما سيساعد على التوسع في إجراء العمليات الدقيقة والمتقدمة في مجال جراحات العظام.

بينما أكد الدكتور أشرف أحمد معبد، مدير مستشفى الجراحة، أن المستشفى الجديد سيوفر حلولًا عملية وفعالة لتقليل الضغط على باقي المستشفيات الجامعية، مضيفا اننا ملتزمون بتقديم خدمة طبية إنسانية ذات جودة عالية، مع التركيز على القضاء على قوائم الانتظار نهائيا في ظل النهضة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسوان.

وأوضح الدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد، أن مستشفى العظام الجامعي بأسوان يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بجنوب مصر، وداعمًا أساسيًا لكلية الطب وطلابها في التدريب العملي والبحث العلمي.