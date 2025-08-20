قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

إنزال أحد البواخر السياحية بمياه بحيرة ناصر بأسوان بعد تجديدها بالشركة البورسعيدية

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بالمشاركة فى فعاليات إنزال أحد البواخر السياحية إلى مسطح مياه بحيرة ناصر بعد إتمام أعمال التجديد والصيانة والإصلاح اللازمة على الجفاف ، وذلك بمقر الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس بميناء السد العالى غرب .

وقد شهدت الفعاليات حضور سفراء دول كينيا وتنزانيا وأوغندا ، بالإضافة إلى المهندس أشرف أنور مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس ، والمهندس ياسر نور الدين رئيس الشركة البورسعيدية ، علاوة على عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والهيئة .

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ودورها الرائد فى توطين صناعة السفن وصيانتها بأحدث الوسائل التكنولوجية والخبرات البشرية المؤهلة ، بالإضافة إلى دورها التنموى بضح إستثمارات ضخمة لدعم شركاتها التابعة لتعزيز البنية التحتية النهرية ، وتطوير الخدمات السياحية بمحافظة أسوان بما يمثل إضافة كبيرة لصناعة السياحة النهرية ، ويساهم في جعل أسوان وجهة سياحية عالمية متميزة .

وأكد على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم للمبادرات والمشروعات التى تهدف إلى تعظيم الإستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لأسوان خاصة فى مجالى النقل والسياحة حيث يأتى ذلك تنفيذً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين وتطوير منظومة النقل النهرى والسياحة عبر بحيرة ناصر وتعظيم الإستفادة من إمكانات النقل النهري فى دعم الإقتصاد الوطنى وتنمية الحركة السياحية جنوب مصر عبر محافظة أسوان عاصمة الإقتصاد الإفريقى وبوابة مصر الجنوبية لتحقيق التكامل مع دول القارة الأفريقية بمختلف المجالات التنموية والإستثمارية .

 البواخر السياحية 

فيما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير الترسانات والشركات التابعة لها ورفع الكفاءة الإنتاجية لها ضمن إستراتيجية الهيئة الطموحة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الدور التنموي والخدمي للهيئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وفى نفس السياق أكد المهندس ياسر نور الدين رئيس الشركة البورسعيدية بأن التوسعات الجديدة للشركة تعد خطوة هامة فى دعم مسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ، معبراً عن سعادته بالتعاون مع محافظة أسوان بقيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتدشين مقر للشركة بأسوان لتكون ترسانه قادرة على بناء وصيانة الوحدات النهرية العملاقة بما يساهم فى تسهيل خدمات النقل النهرى من وإلى إفريقيا وبما يعزز من إجراءات ووسائل الأمن والسلامة للسائحين وزراو الفنادق السياحية العائمة .

وأوضح بأن عمليات الرفع والإنزال للفنادق العائمة بموقع الشركة تتم بتقنيات حديثة باستخدام الوسائد الهوائية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة تحت إشراف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وباعتماد هيئة النقل النهري.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

